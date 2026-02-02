Conductor Muere Tras Volcadura Sobre Avenida Lincoln en García, NL

Un conductor perdió la vida luego de volcarse el vehículo que manejaba sobre la avenida Lincoln, en el municipio de García, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre circulaba en dirección de Icamole hacia Monterrey cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del automóvil, lo que ocasionó que el vehículo terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

Noticia relacionada: Detienen a Taxista que Asaltaba a Pasajeros en Guadalupe

El incidente fue reportado a través del sistema de emergencias del C4, lo que permitió el arribo inmediato de elementos de tránsito, policías municipales y cuerpos de auxilio. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

Video: Muere Conductor en Volcadura en García

Víctima aún no es identificada

La víctima fue descrita como un hombre de entre 40 y 45 años de edad, sin que hasta el momento se haya dado a conocer su identidad. Las autoridades señalaron que no se ha determinado si el accidente ocurrió durante la madrugada o en las primeras horas de la mañana.

La volcadura generó afectaciones a la vialidad sobre la avenida Lincoln, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores correspondientes, incluyendo el acordonamiento del área y el levantamiento de indicios para esclarecer las causas del accidente.

Elementos de servicios periciales acudieron al sitio para realizar las diligencias necesarias, así como el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

Así mismo, reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente en vialidades de alto flujo y durante horarios de poca visibilidad.

Historias relacionadas: