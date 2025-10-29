Conductora Muere tras Chocar con Camión de la Ruta 105 en el Centro de Monterrey

Un accidente ocurrió esta mañana de miércoles 29 de octubre en la calle Arteaga, en el centro de Monterrey, cuando un camión de la ruta 105 Pueblo Nuevo chocó contra un vehículo compacto, resultando en la muerte de la conductora. El choque, que se registró a la altura del cruce con Álvaro Obregón en el Centro de Monterrey. Según los primeros reportes de las autoridades, el conductor del camión pudo haber estado circulando a exceso de velocidad.

Video: Muere Conductora en Choque con Ruta 105 en Calle Arteaga en Centro de Monterrey

La fuerza del impacto fue tal que el camión arrastró el vehículo aproximadamente 20 metros, causando daños graves en el coche de la víctima. La conductora, una mujer de entre 30 y 35 años, viajaba en un automóvil verde en el momento del choque. A pesar de los esfuerzos por parte de los cuerpos de emergencia, la mujer perdió la vida en el lugar.

Los paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja llegaron rápidamente al sitio para intentar brindarle atención médica, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Cierre de la calle Arteaga y llegada de autoridades tras choque en Centro de Monterrey

El incidente provocó un cierre total de la calle Arteaga, lo que generó un importante caos vial en la zona. Las autoridades acordonaron el área mientras se realizaban las primeras diligencias, esperando la llegada de los servicios periciales para llevar a cabo la investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles sobre las posibles causas del accidente, aunque el exceso de velocidad del conductor del camión parece ser uno de los factores principales. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre la investigación.

