Conductora Derrapa y Chocar contra Malla Ciclónica en Avenida Morones Prieto en Monterrey

Se registró Un accidente sobre la avenida Morones Prieto, este viernes 28 de noviembre a la altura de las instalaciones de Bomberos de San Pedro, donde un automóvil terminó incrustado en una malla ciclónica luego de que su conductora perdiera el control de la unidad. El incidente generó una amplia movilización de cuerpos de auxilio y provocó afectaciones viales debido a las labores para retirar el vehículo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió cuando la conductora de un vehículo particular perdió el control mientras circulaba por dicha arteria. Tras el derrape, la unidad avanzó de forma descontrolada hasta impactarse directamente contra la malla ciclónica que delimita el área cercana a las instalaciones de Bomberos.

La estructura sirvió como barrera de contención y evitó que el automóvil continuara su trayectoria, lo que pudo haber ocasionado un incidente de mayor gravedad. El vehículo quedó incrustado en la malla, evidenciando la fuerza del impacto.

Atención de cuerpos de auxilio al lugar del accidente

Al lugar acudieron elementos de Cruz Roja, Protección Civil de San Pedro y personal de Bomberos, quienes de inmediato iniciaron las labores de revisión y aseguramiento de la zona. Su intervención fue necesaria para atender a la conductora, valorar posibles lesiones y confirmar que no existiera riesgo adicional para otros automovilistas.

Pese a lo aparatoso del choque y al daño visible en la unidad, la conductora resultó ilesa. Tras ser valorada por paramédicos en el sitio, la mujer decidió no ser trasladada a un centro médico, ya que no presentó lesiones que ameritaran atención hospitalaria.

Las labores para retirar el vehículo de la malla y restablecer por completo la circulación provocaron un fuerte congestionamiento vial en la zona. Los cuerpos de auxilio trabajaron coordinadamente para liberar el automóvil y garantizar que el área quedara segura para los demás conductores.

El incidente dejó únicamente daños materiales, pero puso de manifiesto la importancia de mantener precauciones al conducir por avenidas de alta velocidad como Morones Prieto.

Con información de Karina Garza Ochoa/ Noticias N+

