La Dirección de Protección Civil del municipio de Santiago confirmó el avistamiento de un Babuino en la zona de la presa La Boca, específicamente en un área cercana a Los Cavazos, en el estado de Nuevo León. El reporte generó movilización de las autoridades, quienes dieron aviso inmediato a Parques y Vida Silvestre para atender la presencia del ejemplar en la región.

De acuerdo con la información proporcionada, fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras observar al animal en la comunidad. Habitantes señalaron que el mandril ha causado sorpresa e incluso temor entre la población, ya que aseguran que el ejemplar se ha mostrado agresivo en algunos momentos.

Video: Aparece un Mandril en la zona de presa “La Boca" en Santiago, Nuevo León

Ante la presencia Protección Civil de Santiago emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad tanto de las personas como del animal. Entre las principales indicaciones destacan evitar acercarse al Babuino o intentar interactuar con él bajo cualquier circunstancia.

Asimismo, se exhorta a no alimentarlo, ya que esto puede alterar su comportamiento natural y aumentar el riesgo de agresividad. Las autoridades también hicieron énfasis en que ninguna persona debe intentar capturarlo o sedarlo, ya que este tipo de acciones deben ser realizadas únicamente por personal especializado.

Comunicarse de inmediato con las autoridades

En caso de avistamiento, se solicita a la población comunicarse de inmediato con las autoridades correspondientes para proporcionar la ubicación exacta del animal y facilitar su pronta localización. Los ciudadanos pueden reportar la presencia del mandril a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al número 81 8354 0391, o bien a Parques y Vida Silvestre del Estado al 81 2033 1200.

El objetivo de estos reportes es que personal capacitado pueda implementar un operativo adecuado para lograr la captura segura del ejemplar y evitar cualquier situación de riesgo.

Presencia inusual genera alerta en la zona La aparición de un Babuino, también identificado por algunos como babuino, en la zona de la presa La Boca ha causado gran asombro, debido a que no es una especie nativa de la región. Autoridades continúan con las labores de monitoreo y reiteran el llamado a la población a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones oficiales mientras se resuelve la situación.

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