Reparación de Fuga Afecta 3 Municipios de Nuevo León: Lista de 126 Colonias Sin Agua
Son 126 colonias las que se quedarán sin agua por los trabajos de reparación de fuga en el municipio de San Nicolás. Aquí te decimos cuales serian las afectadas
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que su equipo trabaja intensamente para reparar una fuga registrada en una tubería principal de 48 pulgadas en el municipio de San Nicolás de los Garza, la cual fue dañada por un contratista externo.
La dependencia señaló que estos trabajos han provocado bajas presiones y falta de agua en distintos sectores del área metropolitana, especialmente en 126 colonias de los municipios de Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza.
El organismo destacó que las labores se están realizando a marchas forzadas, estimando concluirlas alrededor de las 2:00 de la tarde, para posteriormente normalizar gradualmente el servicio en las colonias afectadas.
Lista de colonias sin agua por fuga en San Nicolás
Colonias sin agua en Apodaca:
- Agua Fría
- Altabrisa
- Andana Residencial
- Antiguo Santa Rosa
- Ara Crystal Lagoons
- Arbado
- Arboledas del Mezquital
- Arboledas del Virrey
- Aria Residencial
- Balcones del Mezquital
- Bonnaterra
- Bosque de Agua
- Camino al Ojo de Agua
- Cantizales
- Cerradas Ámbar
- Cerradas de Santa Rosa
- Cerradas del Parque
- Cerradas Magenta
- Cerradas Providencial
- Colonial Apodaca
- Constitución
- Corinto Residencial
- Ejido El Mezquital
- El Mezquital
- Estancia Valle de Plata
- Francisco Elizondo
- Gracia Mireles
- Hacienda de los Nogales
- Hacienda del Mezquital
- Hacienda los Encinos
- Jardines de Monterrey
- Kebana
- La Hacienda
- Las Américas
- Las Praderas
- Lombardía Residencial
- Los Cantú
- Los Fresnos
- Manantial
- Metroplex
- Molinos San Francisco
- Monneta Residencial
- Mujeres Ilustres
- Nuevo Almaguer
- Nuevo Mezquital
- Parque Industrial Apodaca
- Parque Industrial Kuadrum
- Paseo de Las Palmas
- Portal del Anáhuac
- Praderas de Apodaca
- Praderas de la Enramada
- Privada Concordia
- Privada Los Olmos
- Radica Residencial
- Residencial Los Robles
- Residencial Hacienda del Moro
- Residencial La Enramada
- Residencial Los Ébanos
- Residencial Los Ébanos Norte
- Residencial San Francisco
- Rincón de la Moraleja
- San Francisco
- Valle de Las Palmas
- Valle de San Francisco
- Valle del Mezquital
- Vellania Residencial
Colonias sin agua en Guadalupe:
- 18 de Marzo
- Ángel Martínez Villarreal
- Arboledas de San Miguel
- Arboledas del Oriente
- Balcones de San Miguel
- Benito Juárez
- Casa Blanca San Miguel
- Colonial San Miguel
- Dalias
- Eduardo Caballero
- Emiliano Zapata
- Floresta
- Fomerrey 7
- Fomerrey 31
- Fuentes de San Miguel
- Jardines Guadalupe
- Jardines San Miguel
- Jardines San Rafael
- Real de San Miguel
- Residencial Cipreces
- San Rafael
- Santa Fe Living
- Siete Colinas
- Torre de Campo
- Torre de San Miguel
- Unidad Habitacional
- Española
- Valle de San Miguel
- Valle de San Rafael
- Valle de Terremolinos
- Villa Española
- Villas San Antonio
- Villas San Miguel
Colonia sin agua en San Nicolás de los Garza:
- Alcatraces Residencial
- Blas Chumacero
- Bosques de Linda Vista
- Cerradas de Casa Blanca
- Costa del Sol
- Hacienda Los Ángeles
- Hacienda Los Morales
- Hacienda Las Fuentes
- Industrial del Vidrio
- Ampliación Oriente
- Jardines de Casa Blanca
- La Fe
- La Tacuba
- Las Estancias
- Los Ángeles 1,2 y 3
- Margarita Salazar
- Miguel Alemán
- Misión del Valle
- Palma Diamante
- Parque La Talaverna
- Paseo Los Ángeles
- Priv. Kalos
- Residencial Villa San Luis
- Rincón de Casa Blanca
- Valle de Casa Blanca
- Villas del Oriente
- Vivenza
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey reiteró que el restablecimiento del servicio será paulatino una vez concluidos los trabajos, recomendando a los usuarios almacenar agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
