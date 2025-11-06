Reparación de Fuga Afecta 3 Municipios de Nuevo León: Lista de 126 Colonias Sin Agua

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que su equipo trabaja intensamente para reparar una fuga registrada en una tubería principal de 48 pulgadas en el municipio de San Nicolás de los Garza, la cual fue dañada por un contratista externo.

La dependencia señaló que estos trabajos han provocado bajas presiones y falta de agua en distintos sectores del área metropolitana, especialmente en 126 colonias de los municipios de Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza.

El organismo destacó que las labores se están realizando a marchas forzadas, estimando concluirlas alrededor de las 2:00 de la tarde, para posteriormente normalizar gradualmente el servicio en las colonias afectadas.

Lista de colonias sin agua por fuga en San Nicolás

Colonias sin agua en Apodaca:

Agua Fría

Altabrisa

Andana Residencial

Antiguo Santa Rosa

Ara Crystal Lagoons

Arbado

Arboledas del Mezquital

Arboledas del Virrey

Aria Residencial

Balcones del Mezquital

Bonnaterra

Bosque de Agua

Camino al Ojo de Agua

Cantizales

Cerradas Ámbar

Cerradas de Santa Rosa

Cerradas del Parque

Cerradas Magenta

Cerradas Providencial

Colonial Apodaca

Constitución

Corinto Residencial

Ejido El Mezquital

El Mezquital

Estancia Valle de Plata

Francisco Elizondo

Gracia Mireles

Hacienda de los Nogales

Hacienda del Mezquital

Hacienda los Encinos

Jardines de Monterrey

Kebana

La Hacienda

Las Américas

Las Praderas

Lombardía Residencial

Los Cantú

Los Fresnos

Manantial

Metroplex

Molinos San Francisco

Monneta Residencial

Mujeres Ilustres

Nuevo Almaguer

Nuevo Mezquital

Parque Industrial Apodaca

Parque Industrial Kuadrum

Paseo de Las Palmas

Portal del Anáhuac

Praderas de Apodaca

Praderas de la Enramada

Privada Concordia

Privada Los Olmos

Radica Residencial

Residencial Los Robles

Residencial Hacienda del Moro

Residencial La Enramada

Residencial Los Ébanos

Residencial Los Ébanos Norte

Residencial San Francisco

Rincón de la Moraleja

San Francisco

Valle de Las Palmas

Valle de San Francisco

Valle del Mezquital

Vellania Residencial

Colonias sin agua en Guadalupe:

18 de Marzo

Ángel Martínez Villarreal

Arboledas de San Miguel

Arboledas del Oriente

Balcones de San Miguel

Benito Juárez

Casa Blanca San Miguel

Colonial San Miguel

Dalias

Eduardo Caballero

Emiliano Zapata

Floresta

Fomerrey 7

Fomerrey 31

Fuentes de San Miguel

Jardines Guadalupe

Jardines San Miguel

Jardines San Rafael

Real de San Miguel

Residencial Cipreces

San Rafael

Santa Fe Living

Siete Colinas

Torre de Campo

Torre de San Miguel

Unidad Habitacional

Española

Valle de San Miguel

Valle de San Rafael

Valle de Terremolinos

Villa Española

Villas San Antonio

Villas San Miguel

Colonia sin agua en San Nicolás de los Garza:

Alcatraces Residencial

Blas Chumacero

Bosques de Linda Vista

Cerradas de Casa Blanca

Costa del Sol

Hacienda Los Ángeles

Hacienda Los Morales

Hacienda Las Fuentes

Industrial del Vidrio

Ampliación Oriente

Jardines de Casa Blanca

La Fe

La Tacuba

Las Estancias

Los Ángeles 1,2 y 3

Margarita Salazar

Miguel Alemán

Misión del Valle

Palma Diamante

Parque La Talaverna

Paseo Los Ángeles

Priv. Kalos

Residencial Villa San Luis

Rincón de Casa Blanca

Valle de Casa Blanca

Villas del Oriente

Vivenza

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey reiteró que el restablecimiento del servicio será paulatino una vez concluidos los trabajos, recomendando a los usuarios almacenar agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

