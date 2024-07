Sospechan que Asesinato de Aranza de 23 Años Fue por Homofobia

Familiares exigen justicia tras localizar sin vida a Aranza, la mujer trans que fue localizada en un lote baldío en Monterrey, tras tres semanas de estar desaparecida.

Algunos de sus seres queridos más cercanos aseguraron que hay sospecha entre ellos que el asesinato tuvo que ver con la homofobia…

Lo que nosotros tenemos es que hay muchas personas que son homofóbicas, lo que nosotros traemos en mente es que la privaron de su libertad, iba directo a su casa, a los homofóbicos nos tienen tanto odio, tanto coraje, si no les hacemos nada, una persona muy trabajadora, trabajaba con nosotros en los shows travestis, no se drogaba, no hacía nada de cosas.