Orden de Aprehensión Contra Jonathan “N” por Presunta Corrupción de Menores en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó la detención de Jonathan “N”, de 38 años de edad, señalado como probable responsable de los delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), los hechos derivan de una denuncia presentada en octubre de 2023, en la que se señalaba a Jonathan “N” por presuntamente haber agredido de manera reiterada a una menor de 12 años, cuya identidad se mantiene bajo resguardo.

Cumplen orden de aprehensión en San Pedro

La captura se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2025, cuando elementos de la AEI cumplieron una orden de aprehensión en la vía pública, sobre la avenida Manuel Gómez Morin, en el municipio de San Pedro Garza García.

Según la investigación de la Fiscalía Regional Centro, el detenido habría cometido actos con propósito sexual evidente contra la víctima, imponiéndole conductas inapropiadas para su edad, lo que ocasionó daño físico, psicológico y conductual, afectando su desarrollo integral.

Jonathan “N” fue internado en prisión y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

