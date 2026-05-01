Joven de 28 Años Dona Órganos a Pacientes en UMAE 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo León

Una joven de 28 años de edad dio nueva esperanza de vida a diversos pacientes tras concretarse una donación multiorgánica en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, Nuevo León. La donante hizo posible que otras personas tengan una nueva oportunidad al donar hígado, dos riñones y dos córneas.

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Este acto representa una acción de gran relevancia en el ámbito de la salud, al beneficiar a pacientes que se encontraban en espera de un trasplante. Gracias a esta donación, varias vidas podrán mejorar significativamente o incluso salvarse.

Video:Da Joven Nueva Esperanza de Vida a Pacientes en UMAE 25 Del IMSS en Monterrey, Nuevo León

La donación de órganos después de la muerte es considerada una manera de transformar el dolor en esperanza para muchas personas. En este caso, la decisión de la joven donante permitió que su legado continúe a través de quienes recibirán los órganos. El Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Nuevo León destacó la importancia de este tipo de acciones, que no solo impactan a los receptores, sino también a sus familias, quienes ven una nueva oportunidad de vida.

Reconocimiento del personal médico

A través de redes sociales, el IMSS compartió imágenes del momento en que el personal médico rindió homenaje a la joven donante. En los pasillos de la unidad médica, trabajadores de la salud formaron filas y acompañaron el traslado con aplausos.

Este gesto reflejó el respeto y reconocimiento hacia la donante y su familia, quienes, en medio de una situación difícil, tomaron la decisión de apoyar a otros mediante la donación de órganos. El recorrido estuvo marcado por sentimientos encontrados, especialmente para los familiares de la joven, quienes enfrentaron la pérdida, pero también encontraron consuelo en el impacto positivo que generará este acto.

La donación multiorgánica realizada en la UMAE 25 representa una oportunidad para concientizar sobre la importancia de donar órganos, así como el impacto que puede tener en la vida de otras personas

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Con información de Porfirio Medellin / Noticias N+

RR