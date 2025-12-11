Dan de Alta a Cuatro Policías Tras Explosión de Mina en Doctor Coss, Nuevo León

Cuatro policías de Fuerza Civil que resultaron lesionados tras la explosión de una mina en Dr. Coss, Nuevo León recibieron el alta médica este jueves 11 de diciembre , luego de presentar una evolución positiva durante su estancia en un hospital de la ciudad de Monterrey. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que los oficiales han mostrado mejoría tras permanecer bajo observación desde el momento del ataque.

De acuerdo con la dependencia, durante la mañana del jueves 11 de diciembre los cuatro elementos finalmente abandonaron el hospital, mientras que un quinto oficial, quien también resultó lesionado en el mismo hecho, continúa bajo supervisión médica. Sin embargo, se destacó que este último se encuentra fuera de peligro y permanecerá en observación para garantizar su recuperación total.

Video: Dan Alta Médica a 4 Policías de Fuerza Civil en Dr. Coss

El hecho violento se registró en el municipio de Doctor Coss, cuando oficiales de Fuerza Civil realizaban un recorrido de vigilancia sobre un camino de terracería. Mientras avanzaban en su patrulla, los neumáticos del vehículo activaron una mina un artefacto explosivo improvisado que se encontraba enterrado en la comunidad Francisco I. Madero. La detonación provocó lesiones en los cinco elementos que viajaban en la unidad.

Tras el ataque, los policías fueron trasladados al Área Metropolitana de Monterrey para recibir atención médica inmediata y una valoración más completa de sus lesiones. La Secretaría de Seguridad estatal reiteró que la rápida respuesta permitió que cuatro de los cinco elementos evolucionaran favorablemente y pudieran ser dados de alta.

Explosión de artefacto improvisado desata preocupación y mayor presencia policial

La explosión ha generado preocupación entre habitantes de la zona, debido a que este tipo de artefactos explosivos suelen ser utilizados por grupos criminales para atacar a las autoridades o marcar territorios de disputa. Aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre las investigaciones, se espera que las autoridades estatales y federales continúen con la indagatoria para ubicar la procedencia del explosivo y a los responsables.

Mientras tanto, Fuerza Civil mantiene operativos en la región de Doctor Coss y áreas cercanas, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir nuevos incidentes que pongan en riesgo a la población o a los elementos policiales que patrullan la zona.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR