Decomisan 19 kilos de Pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

Autoridades de Pesquería reforzaron las labores de inspección y vigilancia este martes, luego de la tragedia registrada el pasado viernes, cuando una explosión relacionada con el manejo de pirotecnia dejó cuatro personas sin vida. Como parte de estas acciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llevaron a cabo un operativo del programa Sentinela en distintos sectores del municipio.

Durante el recorrido, los oficiales detectaron una vivienda en la colonia Colinas de Santa Engracia donde se presumía que se almacenaba pirotecnia sin autorización. Tras la inspección correspondiente, el personal municipal confirmó la presencia de 19 kilogramos de artefactos explosivos, entre ellos cohetes, petardos y otros productos prohibidos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Pirotecnia almacenada de forma clandestina en Nuevo León

De acuerdo con el reporte, los explosivos se encontraban distribuidos en cajas y bolsas dentro del inmueble, lo que representaba un riesgo para las familias del sector debido a la posibilidad de una detonación accidental. Las autoridades señalaron que este tipo de material, además de estar prohibido, puede provocar incendios, lesiones graves e incluso pérdidas humanas, como ocurrió recientemente en el mismo municipio.

Las imágenes difundidas por el personal de seguridad muestran diversos tipos de cohetería de distintos tamaños y potencias, muchos de ellos considerados de alto riesgo por su capacidad de explosión.

El municipio anunció que se mantendrán los operativos preventivos en todas las colonias, particularmente ante la próxima temporada decembrina, cuando aumenta la circulación de pirotecnia clandestina. Las autoridades reiteraron que cualquier manejo o almacenamiento de este tipo de materiales puede desencadenar nuevas emergencias, por lo que se continuará con inspecciones permanentes en la zona.

