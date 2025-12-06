Deja Choque Cinco Personas Sin Vida en Mina, Nuevo León

Un grave accidente vial registrado la mañana de este sábado en la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 113 en el municipio de Mina, Nuevo León, dejó como saldo cinco personas sin vida y una menor lesionada. El hecho fue atendido por diversas corporaciones de Nuevo León y Coahuila, luego de que se reportara la colisión alrededor de las 11:07 horas.

De acuerdo con la información oficial, el percance ocurrió cuando un camión Isuzu cargado con bolsas para diálisis circulaba por la zona y terminó impactándose de frente contra una camioneta Ford Escape.

El choque provocó severos daños en ambas unidades y derivó en la muerte instantánea del conductor del camión, identificado como Francisco Rogelio Ramos Hernández, de 56 años y originario de Monterrey. La fuerza del impacto lo dejó atrapado en la cabina, por lo que ya no presentaba signos vitales cuando los cuerpos de emergencia lograron acceder al interior de la unidad.

Deja choque 5 personas sin vida

En la camioneta viajaban cinco personas. Cuatro de ellas fueron declaradas sin vida en el sitio debido a la magnitud del golpe. Entre las víctimas se identificó a Jaime Ramírez, de 70 años, quien conducía la unidad, así como a María del Socorro Rivera Barrios, de 70 años, Erendida Janeth Ramírez Rivera, de 50 años, y Carmina Berenice Ramírez Rivera, de 46 años.

La única sobreviviente del vehículo fue una menor de 16 años, identificada como Camila Briseño Ramírez, quien resultó con diversas lesiones y fue trasladada por personal del CRUM Coahuila hacia el Hospital número 7 del IMSS en esa entidad, donde quedó bajo observación médica.

Al lugar se movilizaron unidades de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Mina, Cruz Roja Coahuila, Policía Municipal de Castaños, Guardia Nacional y la Agencia de Investigación de Coahuila. Tras las primeras labores, las autoridades de Coahuila y Guardia Nacional quedaron a cargo de la investigación correspondiente.

