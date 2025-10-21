Delincuentes Armados Asaltan a Despachador de Gasolinera en Colonia Morelos, en Monterrey

Una intensa movilización de autoridades estatales y agentes de investigación se registró la mañana de este martes 21 de octubre tras un asalto con violencia en una gasolinera ubicada en el cruce de Rodrigo Gómez y avenida San Bernabé, en la colonia Morelos, al norte de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta al establecimiento, donde amenazaron de muerte a un despachador y lo despojaron del dinero de la venta del día, estimado en cinco mil pesos en efectivo.

Agresores de despachador no han sido localizados

Luego del atraco, los agresores huyeron a toda velocidad por la zona, sin que hasta el momento hayan sido localizados. Elementos de la Policía de Monterrey, así como agentes ministeriales, acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad tanto de la gasolinera como de comercios aledaños, entre ellos varias tiendas de conveniencia, con la intención de obtener imágenes que permitan identificar a los responsables.

Vecinos del sector señalaron que en días recientes se han registrado hechos similares, incluso en la avenida Fidel Velázquez, por lo que solicitaron a las autoridades reforzar los patrullajes ante el incremento de la inseguridad en la zona norte de la ciudad. Hasta el momento no se ha reportado ningún detenido por este incidente, mientras la víctima recibió atención tras la crisis nerviosa sufrida durante el asalto.

