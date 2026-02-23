Persisten Demoras en Vuelos de Monterrey a Guadalajara tras Operativo de Seguridad

Los vuelos programados desde Monterrey con destino a Guadalajara y Puerto Vallarta continuaron registrando demoras durante este lunes 23 de febrero, luego de la suspensión temporal que se presentó tras la captura de “El Mencho”.

Aunque la situación generó tensión por los operativos de seguridad desplegados en el estado de Jalisco, las operaciones aéreas no fueron canceladas de manera definitiva.

El Aeropuerto Internacional de Monterrey mantuvo sus operaciones hacia el estado de Jalisco sin suspensiones totales. Sin embargo, la terminal de Monterrey sí presentó ajustes logísticos importantes en las frecuencias programadas para la jornada. De acuerdo con reportes de diversas aerolíneas, el impacto principal se concentró en los itinerarios de la mañana.

Los vuelos que tenían previsto despegar en las primeras horas del día sufrieron retrasos considerables y fueron reprogramados para salir después de las 14:00 horas. Según trascendió, esta medida tuvo como objetivo garantizar la seguridad operativa y mantener la estabilidad en los aeropuertos de destino, ante el contexto de seguridad registrado en el estado de Jalisco

A pesar de la situación, en Monterrey no se reportaron complicaciones mayores dentro de las instalaciones aeroportuarias. No obstante, las demoras sí generaron afectaciones entre los pasajeros que tenían compromisos programados en sus destinos. Algunos viajeros señalaron que, aunque el retraso no fue excesivo, sí impactó en sus actividades laborales y personales.

Pues yo iba para Guadalajara pero me dicen que el vuelo se está demorando. No es tanto el tiempo pero sí nos llega a afectar, a mí me afecta en el trabajo y en algunas juntas y en actividades que ya tenía contempladas

Comentó antes las cámaras de N Más un viajero afectado por las demoras.

Vuelos vespertinos sin cambios

En contraste con lo ocurrido durante la mañana de este lunes 23 de febrero, los vuelos que estaban programados originalmente para la tarde no presentaron modificaciones y mantuvieron sus horarios habituales en las tres terminales del aeropuerto.

Finalmente, las autoridades aeroportuarias recomendaron a los usuarios monitorear de manera constante el estatus de sus vuelos, debido a las actualizaciones derivadas del contexto de seguridad en el estado de Jalisco, a fin de evitar contratiempos adicionales en sus planes de viaje.

Con información de Hugo Aranda/ Noticias N+

