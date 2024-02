Bebé Muere Dentro de Guardería; Madre Acusa Negligencia

El pasado 13 de noviembre del 2023, la vida le cambió a Aurora Olivera... Su hijo Luis Ángel, de tan solo 10 meses de nacido, perdió la vida por una presunta negligencia en una guardería ubicada en la Colonia Victoria, en Guadalupe.

En entrevista para N+, Aurora señaló que a las 10 de la mañana, tres horas antes de su fallecimiento, estuvo conviviendo con él dentro de la guardería; incluso lo alimentó.

Sin embargo, a la 1 de la tarde comenzó la tragedia, cuando descubrió que su hijo estaba inconsciente en el inmueble.

Ese día que pasó nadie me pudo apoyar para hacer los primeros auxilios y ver, de hecho no se habían dado cuenta que mi hijo no respiraba, desconozco desde que momento dejó de respirar, estoy exigiendo justicia por la negligencia que hubo, ante lo sucedido a mi hijo.