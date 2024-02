Denuncian Irregularidades de la Fiscalía de Nuevo León en Búsqueda de Perla Iveth

El hallazgo se dio en la zona en la que a finales de noviembre la familia de Perla alertó a la propia Fiscalía sobre la ubicación que arrojaba el GPS de la camioneta de su ex pareja, quién se mantiene prófugo.

Joselyn Cano, Hija de Perla Iveth

Ellos (la Fiscalía) se excusan que tienen poco personal, para mi esa excusa no es válida, que contraten más personas que sepan hacer su trabajo, que contraten más personas capacitadas que sepan hacer su trabajo, sin duda las autoridades se comportaron de una manera inepta, incompetente y sin empatía. Si no quieren hacer su trabajo que renuncien y le den el lugar a alguien que sepa hacerlo.

Perla Iveth despareció el pasado 18 de noviembre, después de que fue vista por última vez con su ex pareja, un ex policía de Fuerza Civil, identificado como David Alejandro Martínez Carrillo.

Joselyn enumeró en una carta las presuntas irregularidades que cometió la Fiscalía:

La primera, es que la denuncia les fue aceptada hasta el martes 21 de noviembre, cuatro días después de la desaparición. Después la investigación se estancó. Como no vieron ningún avance, la familia investigó por su cuenta, obtuvo videos de cámaras de seguridad e información del GPS de la camioneta que utilizaba David Alejandro.

Ante las protestas que realizaron, las autoridades acudieron a Vallecillo la primera semana de diciembre, pero no encontraron nada. El 2 enero volvieron al punto marcado por el GPS y encontraron la camioneta, suspendieron la búsqueda. 17 días después volvieron y encontraron el cuerpo, en la misma área.

En la búsqueda anterior yo los acompañé y se me hace muy absurdo que con todo el personal que iba, perros, drones, no encontraran nada. Si ya estaban en ese punto, porque no tomaron la iniciativa de extenderse es porque no hacen su trabajo. El día sábado 20, la prensa ya estaba enterada de los que se había encontrado con información detallada, a nosotros nos avisaron hasta el miércoles 24 de enero de 2024.