Denuncian Robo de Paquete por Presuntos Empleados de Otra Paquetería en Monterrey

Este viernes 3 de octubre, un video difundido en redes sociales provocó indignación entre los usuarios, luego de que un ciudadano denunciara el presunto robo de un paquete por parte de empleados de una empresa de paquetería en la colonia Céntrika, en Monterrey, Nuevo León.

El hecho ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando el afectado explicó que no se encontraba en su domicilio al momento de recibir una compra en línea. El hombre comentó que los repartidores dejaron el paquete conforme a las instrucciones que él les dio, sin complicaciones aparentes. Sin embargo, horas más tarde, cuando esperaba otra entrega de una empresa diferente, las cámaras de seguridad de su casa captaron a dos presuntos empleados que habrían sustraído el paquete previamente entregado.

En el video se observa a dos jóvenes con chalecos azules llegar al domicilio, colocar un paquete en la entrada y posteriormente subir unas escaleras. Segundos después, bajan con una bolsa amarilla, correspondiente a otra empresa de mensajería, y se retiran del lugar.

Video: Captan a Presuntos Empleados de Paquetería Robando Paquetes en una Casa en Monterrey

Paquetería se deslinda de robo de mercancía en la colonia Céntrika

El afectado señaló que, tras comunicarse con la empresa presuntamente involucrada, esta se deslindó de toda responsabilidad, motivo por el que decidió hacer pública la situación. La denuncia generó una fuerte reacción entre los ciudadanos, quienes expresaron su molestia y preocupación por la falta de seguridad en los servicios de paquetería, cuestionando la confianza hacia los repartidores.

Usuarios en redes exigieron que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervenga para investigar el caso y sancionar a los responsables. Hasta el momento, la empresa señalada no ha emitido un posicionamiento oficial, mientras el denunciante espera que se tomen medidas y se esclarezca el presunto robo ocurrido en la colonia Céntrika, en Monterrey.