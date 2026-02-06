Evacúan a 30 Trabajadores por Derrame Químico en Bodega de Santa Catarina, Nuevo León

Se registró una movilización de elementos de Bomberos y Protección Civil luego del reporte de un derrame químico al interior de una bodega ubicada en el municipio de Santa Catarina. El incidente generó la activación de los protocolos de seguridad debido al posible riesgo que representa la sustancia derramada. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué tipo de químico fue el que se derramó dentro de la bodega.

Video: Moviliza a Bomberos y PC Derrame de Químico Al Interior de Bodega en Santa Catarina

Por esta razón, se mantiene el operativo de emergencia mientras se llevan a cabo las labores de identificación de la sustancia y la evaluación de los riesgos que pudiera generar tanto al interior del inmueble como en sus alrededores.

Desalojan a 30 trabajadores de manera preventivo

Como medida preventiva, un total de 30 trabajadores fueron desalojados de la empresa mientras se realizan las inspecciones correspondientes. Hasta ahora, no se ha determinado si hay personas con síntomas de intoxicación derivados del derrame químico, por lo que las autoridades continúan monitoreando la situación y el estado de salud del personal que se encontraba en el lugar.

El derrame ocurrió en una bodega ubicada sobre la calle Microempresarios, a unos metros de la avenida Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Santa Catarina. La zona fue acordonada por los cuerpos de emergencia con el objetivo de restringir el acceso y permitir que las labores de reconocimiento se desarrollen de manera segura

Elementos de Bomberos y del grupo Jaguares de Nuevo León se encuentran al interior de las instalaciones llevando a cabo un reconocimiento del área. Estas acciones tienen como finalidad determinar el tipo de químico que se derramó al interior de la bodega y establecer las medidas necesarias para controlar la situación. Las autoridades trabajan con equipo especializado para identificar la sustancia, evaluar el nivel de riesgo y definir si será necesario implementar acciones adicionales como ventilación del inmueble o nuevas medidas de seguridad.

Los cuerpos de emergencia continúan con las labores de inspección y control del incidente, por lo que aún no se ha emitido un reporte final sobre las causas del derrame ni sobre los posibles efectos a la salud. Se espera que en las próximas horas se brinde mayor información conforme avancen los trabajos en el lugar.

Con información de Carlos Campos Silva/ Noticias N+

