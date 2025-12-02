Fuga de Gas en Parque Industrial de Apodaca Deja 20 Intoxicados; Evacuaron a 500 Personas

El martes 2 de diciembre de 2025, se registró una presunta fuga de gas LP en una empresa ubicada en Apodaca Industrial Park, dedicada a la fabricación de vehículos. El incidente ocurrió en el área de soldadura de la nave donde se realizan procesos de soldado. El reporte inicial se recibió a las 10:05 horas debido a los fuertes olores a gas que se percibieron en la zona.

Esto obligó al desalojo preventivo de varios trabajadores y al envío de entre 10 y 12 ambulancias al sitio.

Desalojo preventivo y atención a los afectados en Apodaca

Ante la presencia de la fuga de gas, las autoridades locales actuaron de inmediato por el riesgo potencial elevado, tanto para los trabajadores dentro de la nave como para las personas en las empresas aledañas.

Se reportó que más de 20 personas presentaron síntomas de intoxicación debido a la exposición al gas LP. Algunas de estas personas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Las autoridades están determinando si hubo alguna falla en el sistema de gas de la empresa o si la fuga se produjo debido a una operación en la nave.

