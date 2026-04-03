Elementos de Protección Civil de Nuevo León mantienen un operativo de búsqueda tras el reporte de una persona desaparecida en la Presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León. De acuerdo con el informe oficial emitido este viernes 03 de abril de 2026, el reporte inicial se recibió a las 17:47 horas, indicando la posible desaparición de un hombre en el área conocida como “La Playita”.

Video: Buscan a Hombre Desaparecido en la Presa El Cuchillo; Activan Operativo de Búsqueda en China, NL

Posteriormente, a las 18:40 horas, se emitió una actualización confirmando la situación. Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil estatal confirmaron que se trataba de un hombre que ingresó al agua en la zona señalada, sin embargo, ya no logró salir, por lo que se presume un posible ahogamiento.

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Tras verificar la situación, las autoridades comenzaron con la coordinación de un operativo especializado para la localización del hombre desaparecido. Se informó que las labores de búsqueda continuarán a primera hora del sábado 4 de abril de 2026, en las que participarán buzos de Protección Civil de Nuevo León, así como personal especializado de búsqueda y localización, incluyendo el grupo Manada K9.

El objetivo es ampliar el perímetro de rastreo tanto en el agua como en áreas cercanas a la presa, con el fin de dar con el paradero del hombre lo antes posible.

Identifican a la persona desaparecida

La persona desaparecida fue identificada como Omar Ponce Lima, de aproximadamente entre 50 y 55 años de edad, originario de Poza Rica, Veracruz. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente, sin embargo, reiteraron que el operativo continuará hasta obtener resultados.

En el lugar se encuentran trabajando distintas corporaciones, entre ellas Protección Civil Nuevo León, Protección Civil del municipio de China y personal de Capitanía de Puertos. Las autoridades estatales señalaron que continuarán informando conforme se desarrollen las labores de búsqueda en la zona.

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