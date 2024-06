Gobierno de Nuevo León Reconstruirá Zonas Dañadas por 'Alberto' Hasta Octubre

A pesar de que la semana pasada el Gobernador Samuel García mencionó que a la brevedad iniciaría la reconstrucción de distintas zonas afectadas por el paso de "Alberto", ahora el mandatario señaló que podría arrancar pero hasta el mes de octubre.

García Sepúlveda señaló que la temporada de huracanes podría traer consigo al menos una veintena de fenómenos meteorológicos, por lo que arreglar la totalidad de los daños podría ser contraproducente y no serviría de mucho.

Y qué tenemos que esperar, porque no conviene, no vamos a tirar el dinero a arreglar un puente que en julio va a llegar el ciclón Cisal, o el nombre que sea con C, y se lo va a volver a llevar