Detiene a Dos Hombres por Presunto Robo de Autopartes en Monterrey

La mañana de este viernes 14 de noviembre, dos presuntos ladrones de autopartes fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de una persecución en las calles del Centro de la ciudad. El despliegue se dio en la lateral de la avenida Constitución y Venustiano Carranza.

Los sospechosos fueron sometidos en el lecho del río Santa Catarina, a donde corrieron tras abandonar el vehículo en el que viajaban, luego de que los policías y los presuntos ladrones recorrieran más de cinco kilómetros durante la persecución. Los dos hombres detenidos son señalados por su presunta relación en una serie de robos de autopartes en la ciudad de Monterrey.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los dos hombres detenidos que son investigados por presuntamente haber cometido diversos robos de autopartes en la ciudad de Monterrey y sus alrededores.

A finales del mes de octubre de este 2025, se llevó a cabo un operativo en un negocio donde fueron aseguradas más de 14 mil piezas automotrices, en el cruce de la avenida Colón con la avenida Pablo Adela Garza, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en conjunto con un agente del Ministerio Público Investigador asignado a la Fiscalía Regional Centro, cumplimentaron la orden de cateo en el negocio de autopartes, con una autorización judicial, en seguimiento a una carpeta de investigación integrada por el delito de robo. El establecimiento quedó bajo resguardo de las autoridades.

