Detienen a Adolescente por Ataque Armado Contra Niña de 12 años en Monterrey

Un adolescente de 13 años fue detenido por autoridades estatales tras ser señalado como presunto responsable del ataque armado en el que una niña de 12 años resultó gravemente herida en la colonia San Ángel Sur, en Monterrey.

De acuerdo con información de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, el menor identificado como Jordan “N” fue asegurado en posesión de un arma de fuego y presunta droga, por lo que inicialmente quedó a disposición por delitos contra la salud; sin embargo, ya es investigado por homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron a mitad de semana, cuando la víctima, identificada como Lady Guadalupe, de 12 años de edad, fue atacada a balazos tras una presunta discusión durante una convivencia entre adolescentes. El ataque se habría registrado en vía pública, según las primeras líneas de investigación.

Tras la agresión, la menor fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece intubada y en estado crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte. Personal médico ha informado a la familia que la paciente responde al medicamento, aunque su condición continúa siendo delicada.

Madre aseguró que presunto responsable disparó contra su hija

Durante la mañana, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron recorridos y labores de investigación en el lugar de los hechos, recabando indicios que permitan esclarecer la mecánica del ataque y determinar responsabilidades.

Vecinos del sector manifestaron su consternación ante lo ocurrido, al tratarse de menores de edad involucrados en un hecho de extrema violencia, situación que ha generado preocupación entre la comunidad.

La madre de la menor relató que su hija se encontraba bajo el cuidado de su padre cuando una amiga la llamó para salir. Posteriormente, ambas habrían sido llevadas a una reunión con otros jóvenes, donde uno de ellos sacó un arma de fuego y comenzó a apuntar, disparando en contra de Lady Guadalupe.

El caso ha encendido las alertas sobre el acceso de adolescentes a armas de fuego y la creciente violencia entre menores, mientras las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.

