Detienen a Dos Hombres por Asesinato de Agente Ministerial en García, Nuevo León

Después de más de un año, este 2026 fueron detenidos dos hombres, señalados como presuntos homicidas, por el asesinato a balazos de Edgar Alan Ochoa Martínez, agente del Grupo Antisecuestros de la Policía Ministerial, en el mes de enero de 2025, en el municipio de García, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detiene Fiscalía a 5 por Muerte de Ministerial en García

El agente perdió la vida tras ser atacado con armas de fuego mientras participaba en el operativo de rescate de una persona, un comerciante ferretero, que mantenían en cautiverio. Luego de las investigaciones, se ejecutó la orden de aprehensión de los dos sujetos que fueron identificados como Juan “N” de 29 años de edad, capturado en el estado de Coahuila, y Miguel “N” de 28 años de edad, quien fue detenido por las autoridades en el estado de Zacatecas.

Se espera que en las próximas horas den a conocer la sentencia que recibirán los dos detenidos, Juan “N” y Miguel “N”, por el asesinato del agente ministerial Edgar Alan Ochoa Martínez, en enero de 2025, el municipio de García, Nuevo León.

¿Qué más se sabe sobre el homicidio del agente ministerial en García?

En 2025, el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León, Pedro Arce, declaró que antes de la ejecución del agente ministerial, ellos ya contaban con información para dar con el paradero del secuestrado, de quien ya se había solicitado un rescate en efectivo por parte de los delincuentes que lo privaron de la libertad.

Historias recomendadas:

Familiares Dan Último Adiós a Ministerial Fallecido en Su Deber en García, Nuevo León

Catean Domicilios por Muerte de Ministerial en García, NL; Hay Detenidos

Muere Agente Ministerial y Otro Queda Herido al Ser Emboscados en Vallecillo, Nuevo León

Con información de Brian Samaniego | N+

SHH