Detienen a Dos Hombres por Golpear a Perro y Dejarlo Inconsciente en Santa Catarina, Nuevo León

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina detuvieron a dos hombres identificados como José “N”, de 50 años de edad, y Ángel “N”, de 58 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal, luego de que fueran denunciados por vecinos de la colonia Santa Magdalena.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:54 horas del lunes, cuando oficiales municipales acudieron a un reporte ciudadano que alertaba sobre dos personas que habrían incitado una pelea entre dos perros, uno de ellos propiedad de uno de los agresores.

Golpean a perro con palo hasta dejarlo inconsciente

De acuerdo con los testigos, durante el enfrentamiento, al notar que su mascota resultaba herida, los hombres comenzaron a golpear al otro perro con un palo, causándole lesiones severas en la cabeza que lo dejaron inconsciente sobre el pavimento.

Ante la gravedad de la situación, los policías municipales intervinieron de inmediato y realizaron la detención de ambos sujetos, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para enfrentar cargos por maltrato animal.

Mientras tanto, los uniformados permanecieron en el sitio junto con vecinos de la zona, a la espera del arribo del veterinario del área de Bienestar Animal municipal, quien revisó a los canes y recomendó no moverlos para evitar agravar sus heridas. El especialista brindó atención inicial a los animales, los cuales serán trasladados al área de Medio Ambiente del Estado para su evaluación y cuidado.

