Detienen a Dos Menores con Droga y Motocicleta sin Placa en Monterrey

Dos menores de edad fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendidos circulando a exceso de velocidad en una motocicleta sin placa, y en posesión de diversas dosis de droga.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:50 horas en el cruce de las calles Terán e Iturbide, en la colonia Topo Chico. Los detenidos fueron identificados como Yohan y Jonathan, ambos de 16 años.

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De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando personal del sistema de monitoreo C4 alertó sobre dos jóvenes a bordo de una motocicleta Italika en color negro con dorado, sin placa de circulación, detectados en el cruce de Ladrillo y Fidel Velázquez, en la colonia Hogares Ferrocarrileros.

Les encuentran droga

Tras ubicar a los sospechosos, los elementos les marcaron el alto; sin embargo, estos hicieron caso omiso e intentaron huir, por lo que los policías les cerraron el paso.

Al realizarles una inspección, a uno de ellos le encontraron cinco envoltorios con polvo blanco con características similares a la cocaína, mientras que al otro le aseguraron siete dosis de una sustancia con apariencia de cristal.

Ambos menores fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia “Escudo”, implementada para reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva en la ciudad.

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