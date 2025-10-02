Dos Detenidos por la Muerte de Niña de 5 Años en Ataque a Policías en Guadalupe, Nuevo León

Dos hombres fueron detenidos por estar presuntamente vinculados al ataque armado contra elementos de la Policía de Guadalupe y una familia en la colonia Tierra Propia, hecho que dejó sin vida a una niña de cinco años el pasado domingo 28 de septiembre.

VIDEO: Caen 2 por Asesinato de Dania en Tierra Propia

Tras días de búsqueda y labores de inteligencia, autoridades de Guadalupe lograron ubicar y detener a dos de los presuntos responsables. De acuerdo con la información oficial, uno de los detenidos habría actuado como pistolero y el otro como halcón, vigilando y reportando los movimientos de las corporaciones policiales de Guadalupe.

El primero de ellos fue identificado como José Adolfo “N”, de 26 años de edad y originario de Querétaro. El segundo, Andrik Roberto “N”, alias “El Francia”, de 19 años, fue acusado de realizar labores de espionaje y coordinación durante el ataque.

El operativo de captura se realizó en el cruce de la avenida Pablo Livas y la calle Fresa, en la colonia Tres Caminos, lugar donde se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad que incluso enfrentó un intento de rescate de los sospechosos por parte de otros individuos.

Detenidos enfrentarán cargos por asesinato de Dania, ataque a policías y narcomenudeo en Guadalupe

En la acción policial también se aseguraron diversos objetos y sustancias ilícitas. Entre lo decomisado se encuentran 85 dosis de cocaína en piedra, 59 dosis de marihuana, 24 dosis de cristal, cuatro teléfonos celulares, dos cámaras de videovigilancia y dos básculas. Todo el material, junto con los detenidos, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades municipales señalaron que los implicados serán investigados no solo por delitos contra la salud, sino también por su presunta participación en el ataque a policías y, sobre todo, en el asesinato de la pequeña Dania, cuya muerte ha generado conmoción social y un llamado a reforzar las acciones de seguridad.

El caso continúa bajo investigación, y se espera que en los próximos días se determine la situación legal de los detenidos.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR