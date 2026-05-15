Detienen a Hombre con Droga y lo Investigan por Robo a Despacho en Monterrey

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido en posesión de droga y además ser identificado como presunto participante en un robo cometido recientemente en un despacho de la colonia Buenos Aires.

El detenido fue identificado como Benito, de 37 años de edad, quien fue ubicado mediante el sistema de cámaras de videovigilancia municipales cuando se desplazaba por el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Colón, en el centro de Monterrey.

Video: Detienen a Hombre y lo Investigan por Asalto de casi $900 mil Pesos en Monterrey

Noticia relacionada: Ataca Oso a Jabalíes en Linares, Nuevo León

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hombre estaría relacionado con un asalto registrado días atrás en un despacho contable, donde varios sujetos ingresaron al inmueble y lograron apoderarse de cerca de 900 mil pesos en efectivo.

Le encuentran varias dosis de marihuana

Las autoridades señalaron que, tras revisar grabaciones de cámaras de seguridad y realizar labores de seguimiento, se logró ubicar al sospechoso y proceder a su detención. Durante la inspección, los oficiales presuntamente le encontraron varias dosis de marihuana, por lo que fue asegurado y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Fuentes cercanas al caso indicaron que Benito no habría actuado solo en el robo, ya que existen indicios de la participación de varios cómplices que también son investigados por las corporaciones de seguridad.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar el grado de participación del detenido en el robo millonario y dar con el paradero de los demás implicados en los hechos ocurridos en la colonia Buenos Aires.

Historias recomendadas: