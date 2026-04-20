Detienen a Hombre Buscado por Homicidio en la Colonia 25 de Noviembre en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades lograron la captura de un presunto homicida en la colonia 25 de Noviembre, en el municipio de Guadalupe. La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Antonio Flores de la Garza y De la Arboleda, donde elementos de Fuerza Civil, en coordinación con agentes federales, lograron ubicar y asegurar al sospechoso, quien ya era buscado por las autoridades.

Video: Capturan a Presunto Homicida en la Col 25 de Noviembre en Guadalupe

De acuerdo con la información proporcionada, el detenido ya contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio y fue señalado de pertenecer a un grupo delictivo por parte de corporaciones de seguridad que lo buscaban. El hombre fue identificado como Abraham, de 31 años de edad. Tras su detención fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones relacionadas con su presunta participación en hechos delictivos.

Aseguramiento de objetos ilícitos

Durante la detención, las autoridades lograron decomisar diversos objetos ilícitos en posesión del sospechoso. Entre lo decomisado se encuentra un arma de fuego abastecida, así como 49 dosis de presunta cocaína en su modalidad piedra. Además, se le encontraron seis bolsas que contenían marihuana, así como más de dos mil pesos en efectivo. Esta situación refuerza las líneas de investigación en torno a sus posibles actividades dentro de dicha organización.

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Tras su detención, Abraham fue puesto a disposición del Ministerio Público Investigador, quien será el encargado de determinar su situación legal. Las autoridades continuarán con las indagatorias correspondientes para esclarecer su presunta participación en el delito de homicidio y otros posibles ilícitos. Las acciones forman parte de los operativos de seguridad implementados en la zona metropolitana, con el objetivo de combatir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de la población.

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Con información de Carlos Campos Silva / Noticias N+

RR