Hombre en Motocicleta Arrastra y Mata a un Perro en Carretera de Nuevo, León

Elementos de la Fuerza Civil detuvieron a un hombre acusado de maltrato animal después de que fuera sorprendido arrastrando a un perro atado a su motocicleta sobre el kilómetro 40 de la carretera Montemorelos-Rayones, en Nuevo León.

De acuerdo con los reportes oficiales, los policías realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron al sujeto, identificado como Brian N., de 23 años de edad, arrastrando al can de manera violenta mientras conducía su vehículo de dos ruedas sin placas de circulación. Ante esta situación, los elementos decidieron interceptarlo y realizar un interrogatorio en el sitio.

Noticia relacionada: Doble Estrellamiento y Volcadura Deja Caos Vial en Monterrey

Al acercarse, los uniformados notaron con consternación que el perro ya se encontraba sin vida, presumiblemente debido a los golpes y el arrastre prolongado. Inmediatamente se procedió a decomisar la cuerda que se utilizaba para amarrar al animal y la motocicleta sin registro, que quedó bajo resguardo de las autoridades.

Detenido quedó a disposición del ministerio público

El caso generó indignación entre los vecinos y transeúntes que presenciaron los hechos, quienes calificaron la acción como un acto de crueldad extrema. La intervención de la Fuerza Civil permitió que el presunto responsable fuera detenido sin incidentes mayores y trasladado posteriormente ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se definirán las posibles sanciones penales conforme a la Ley de Protección Animal del estado.

Autoridades locales recordaron la importancia de reportar cualquier acto de maltrato animal a los números de emergencia o a las corporaciones correspondientes, con el fin de prevenir este tipo de situaciones y garantizar la protección de los animales. Este caso se suma a otros recientes incidentes de maltrato en la región, reforzando la necesidad de concientización sobre el trato responsable hacia los animales domésticos y callejeros.

Historias recomendadas: