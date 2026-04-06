Detienen a Hombre por Golpear a Guardia de Seguridad en Apodaca, Nuevo León

Un hombre fue detenido tras agredir física y verbalmente a un guardia de seguridad en una colonia privada del municipio de Apodaca, hechos que quedaron captados en video y fueron difundidos en redes sociales.

La agresión ocurrió presuntamente durante el pasado fin de semana en la colonia privada Santa Rosa, donde el residente, identificado como Carlos Alejandro, de 36 años, reaccionó de manera violenta luego de que el personal de seguridad le negara el acceso al fraccionamiento.

De acuerdo con los reportes, el guardia cumplía con los protocolos establecidos por los vecinos, quienes habrían determinado restringir el acceso a personas que no estuvieran al corriente con sus cuotas de mantenimiento.

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Detenido tiene antecedentes de violencia en colonia de Apodaca

En las imágenes se observa cómo el sujeto comienza a insultar al trabajador y posteriormente pasa a la agresión física, golpeándolo en repetidas ocasiones, lo que ha generado indignación entre usuarios y vecinos del sector.

Además, se informó que el mismo individuo ya había protagonizado otros incidentes dentro de la colonia, incluyendo agresiones a otro guardia de seguridad, así como daños a vehículos estacionados, a los cuales presuntamente les arrojó sustancias corrosivas.

Tras la difusión del video, autoridades confirmaron que el agresor fue detenido, mientras se espera que la policía municipal emita información oficial sobre su situación legal.

Este caso se suma a otros similares registrados en municipios del área metropolitana, donde guardias de seguridad han sido víctimas de agresiones mientras desempeñan su trabajo.

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