Detienen a Hombre por Golpear a Mujer en Guadalupe, Nuevo León: Lo Vinculan con 19 Robos

Un hombre identificado como Brayan Kaleth “N”, de 18 años, fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe luego de que se reportara una agresión contra una mujer en la colonia Siete Colinas.

La captura ocurrió sobre el bulevar Miguel de la Madrid y la calle Siete Colinas, sitio donde los oficiales acudieron tras recibir el reporte de violencia familiar.

Al llegar, los policías aseguraron al joven y procedieron a revisar su identidad en el sistema. Fue entonces cuando confirmaron que “El Kaleth” era buscado por su presunta participación en al menos 19 robos a tiendas de conveniencia y negocios ubicados en los municipios de Guadalupe y Pesquería.

Se vincula con 19 robos en Guadalupe y Pesquería

De acuerdo con las autoridades, el detenido tenía abierta una investigación por diversos atracos cometidos en las últimas semanas, en los que habría actuado de manera violenta para despojar a empleados y clientes de dinero y pertenencias.

Tras su arresto, Brayan Kaleth “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por violencia familiar, además de quedar bajo investigación por los múltiples robos en los que se le señala como responsable.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe informó que continuará colaborando con la Fiscalía General de Justicia del Estado para fortalecer las indagatorias y determinar la posible participación del detenido en otros hechos delictivos registrados en la zona metropolitana.

