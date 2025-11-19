Detienen a Hombre por Presunto Feminicidio de su Esposa y Asesinato de sus Suegros en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio un giro importante en la investigación del triple homicidio registrado el pasado domingo en la colonia Villas de San Sebastián, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Durante este hecho, un matrimonio de 54 y 58 años de edad, así como su hija de 29 años, fueron asesinados dentro de su domicilio.

Este miércoles 18 de noviembre, la autoridad confirmó la detención de un hombre de 30 años, quien era esposo de la joven de 29 años que perdió la vida junto a sus padres. De acuerdo con la información oficial, la pareja se encontraba separada al momento del crimen.

La detención ocurrió en la colonia Urdiales, en Monterrey, después de que el lunes se realizara un cateo en una vivienda ubicada en la calle Brasil, en la misma colonia San Sebastián, sitio que sería el último domicilio del ahora detenido. El operativo se extendió por más de tres horas y permitió reunir nuevos indicios que modificaron la línea inicial de investigación.

Investigan dos feminicidios y un homicidio

En un principio, se manejó la versión de un triple homicidio, presuntamente derivado de una riña familiar. Incluso se señaló que el hombre había llegado al domicilio únicamente para recoger a su hijo de tres años, tras enterarse de los hechos; sin embargo, esa hipótesis quedó descartada.

Ahora, el detenido es investigado como presunto responsable de dos feminicidios y un homicidio, según la ficha técnica difundida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. La investigación continúa en desarrollo para determinar el móvil del crimen y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

