Detienen a Hombre que Asaltaba Tiendas con una Bolsa de Plástico en el Rostro en Monterrey

Un hombre acusado de cometer diversos asaltos en tiendas de conveniencia y supermercados del área metropolitana de Monterrey fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad municipal, luego de ser identificado por su peculiar manera de operar.

El presunto responsable, identificado como Jaime Alberto, de 37 años, utilizaba bolsas de plástico como máscara para cubrir su rostro al momento de cometer los robos. De acuerdo con las autoridades, el individuo ingresaba a los establecimientos con un cuchillo en mano, amenazaba a los empleados y exigía el dinero de las cajas registradoras.

La captura se realizó en la colonia Antonio I. Villarreal, en el cruce de las calles Constitucionalistas y Plan de Guadalupe, gracias a un operativo coordinado entre la Policía de Monterrey y el sistema de monitoreo de cámaras de seguridad.

Operaba en Centro de Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre operaba en varias tiendas del centro y otras zonas del área metropolitana, utilizando el mismo modus operandi. Su forma de actuar llamó la atención de los elementos policiacos, ya que usaba bolsas similares a las que se entregan en los supermercados, colocándolas sobre su cabeza para ocultar su identidad.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Las autoridades destacaron que este caso refleja la importancia del sistema de videovigilancia para ubicar a personas reincidentes y prevenir delitos en la ciudad.

