Cae Mujer que Usaba Apps de Citas para Drogar y Robar a Adultos Mayores en Nuevo León

Una joven identificada como Jenideth “N”, de 20 años de edad, fue detenida tras ser acusada de drogar y robar a un hombre de la tercera edad en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de contactarlo por medio de una aplicación de citas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la mujer fue ubicada en un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Campeche y aprehendida en Ciudad del Carmen.

Las investigaciones señalan que la joven habría conocido a su víctima, un maestro jubilado, a través de una app digital. Tras intercambiar mensajes, ambos acordaron reunirse en un centro comercial, a donde la mujer llegó acompañada de otro hombre. Más tarde, los tres se trasladaron al domicilio del afectado, en la colonia Jardines de Los Pinos, donde convivieron e ingirieron bebidas alcohólicas.

Cámaras de seguridad del inmueble captaron el momento en que la mujer, aprovechando que el hombre fue al baño, vertió un líquido de un gotero en las bebidas. Minutos después, la víctima perdió el conocimiento.

Detenida fue trasladada de Campeche a Nuevo León

Según la carpeta de investigación, Jenideth “N” y su cómplice aprovecharon para sustraer dinero en efectivo, dos computadoras portátiles y varios teléfonos celulares. Además, realizaron compras y retiros con las tarjetas bancarias del afectado. Tras ser ubicada, la sospechosa fue trasladada a Nuevo León, donde se le imputan los delitos de robo y robo equiparable.

En las próximas horas, será presentada ante un juez de control e ingresada al penal femenil de Escobedo, donde se definirá su situación jurídica. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León exhortó a posibles víctimas a presentar denuncia, pues no se descarta que la detenida haya cometido hechos similares contra otras personas mayores.

