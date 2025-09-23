Detienen a 3 por Presunto Robo de 200 Mil Pesos a un Hombre en San Nicolás, Nuevo León

Este martes 23 de septiembre se dio a conocer la detención de tres hombres armados que presuntamente participaron en un asalto a un hombre, a quien despojaron de 200 mil pesos el pasado 19 de septiembre. Los sujetos fueron identificados a través de las cámaras de videovigilancia del C4 de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detienen a Dos Hombres, Los Investigan por Feminicidio de Madre e Hija en Monterrey

Elementos de la Policía de San Nicolás detectaron un vehículo sospechoso, un auto blanco cuando circulaba en el cruce de avenida Acapulco y la calle Patagonia en la colonia La Fe. Tras marcarles el alto, los ocupantes del automóvil hicieron caso omiso y se inició una persecución que terminó en la colonia Andalucía, específicamente en las calles Lago Jaco y Granada, donde finalmente fueron interceptados.

Los detenidos fueron identificados como Luis Ángel “N”, de 30 años; Fabián “N”, de 23 años; y Luis Ángel “N”, también de 23 años de edad. Según los elementos de seguridad, los tres sujetos estarían vinculados al robo con violencia cometido el pasado 19 de septiembre en la colonia Rincón de los Andes en San Nicolás de los Garza, donde una persona fue despojado de 200 mil pesos.

Comienza investigación de hombres detenidos por presunto asalto en San Nicolás

Durante una revisión de rutina realizada al momento de la detención, los oficiales aseguraron un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, misma que fue presentada como evidencia dentro de la carpeta de investigación. Posteriormente, tanto el vehículo como los tres hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

Se espera que el Ministerio Público también lleve a cabo la investigacIón de los hombres para determinar si ellos fueron los sujetos que despojaron de los 200 mil pesos a un hombre. Se espera que durante las próximas semanas se determine su situación ante este caso.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM