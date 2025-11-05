Detienen a Tres por Presuntos Fraudes con Lectura del Tarot en Monterrey; Les Hallaron Droga

Tres personas fueron detenidas en el municipio de Monterrey, acusadas de cometer fraudes bajo el supuesto de ofrecer servicios de lectura del tarot y prometer prosperidad económica a sus víctimas.

La detención ocurrió en las inmediaciones de la colonia Jardín Español, donde elementos policiacos ubicaron a Héctor “N”, de 45 años; Patricia “N”, de 47, y Valeria “N”, de 43. De acuerdo con los reportes, los tres se encontraban alterando el orden mientras discutían junto a un vehículo con placas del estado de Chihuahua.

Durante la revisión, las autoridades les encontraron varias dosis de marihuana y cristal, así como 12 mil pesos en efectivo. Al profundizar en las investigaciones, se descubrió que los detenidos presuntamente se dedicaban a cometer fraudes conocidos como “piñazos”.

Cometían fraudes conocidos como "piñazos"

Su método consistía en presuntamente realizar lecturas del tarot y convencer a las víctimas de que podrían mejorar su suerte o multiplicar su dinero si seguían ciertas instrucciones. Les pedían entregar entre 15 y 20 mil pesos envueltos en un pañuelo rojo, el cual, durante la sesión, era reemplazado por otro relleno con pedazos de periódico.

Los estafadores supuestamente indicaban a sus clientes que no debían abrir el pañuelo hasta llegar a casa, con la promesa de que el dinero se triplicaría. Sin embargo, al abrirlo, las víctimas descubrían el engaño.

Además de Monterrey, se presume que este grupo operaba presuntamente en municipios como Allende, Santiago, Linares y Montemorelos, donde habían logrado evadir a las autoridades.

Los tres presuntos responsables ya rinden su declaración ante la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, mientras se investiga si existen más personas afectadas por sus prácticas fraudulentas.

