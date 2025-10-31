Detienen a Presunto Responsable de Pornografía Infantil y Trata de Personas en Guadalupe, NL

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León detuvo a un hombre identificado como Jorge “N.”, de 30 años, señalado por su presunta participación en los delitos de pornografía infantil y trata de personas.

De acuerdo con la información oficial, el arresto se realizó durante un operativo conjunto entre la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Trata de Personas y la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres.

El presunto responsable fue ubicado y capturado en los alrededores de la colonia Sertuche, en el municipio de Guadalupe, donde agentes ministeriales llevaron a cabo un cateo en su domicilio.

Fue trasladado al penal de Apodaca

Las autoridades informaron que el hombre fue imputado formalmente y trasladado al penal número uno de Apodaca, donde permanecerá mientras se desarrolla la investigación complementaria, con un plazo de trece meses.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía analiza dispositivos electrónicos, teléfonos y correos electrónicos presuntamente utilizados para almacenar o distribuir material fotográfico y de video con contenido sexual en el que aparecen niños y niñas, ya sea en situaciones reales o simuladas.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir los delitos que vulneran los derechos de la niñez, y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para denunciar cualquier caso que atente contra la integridad de menores en el estado.

