Detienen en Veracruz a Policía que Atropelló y Mató a Ciclista de la Tercera Edad en Monterrey

Fue detenido en Tantoyuca, Veracruz, Albino “N”, el policía de la Fuerza Civil que era buscado por las autoridades de Nuevo León luego de que atropelló y causó la muerte de José Miguel Ríos López, un hombre de la tercera edad, la noche del pasado 10 y madrugada del 11 de agosto, sobre la avenida Ruiz Cortines, en la ciudad de Monterrey, cuando regresaba a su casa en bicicleta.

Luego de registrarse los hechos, el oficial Albino “N” huyó con dirección al estado de Veracruz donde fue detenido luego de más de un mes en un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Guardia Nacional, en el municipio de Tantoyuca.

Policía de Fuerza Civil será trasladado a Nuevo León para continuar con la investigación

El policía de la Fuerza Civil, Albino “N”, ya se encuentra detenido en las celdas municipales de Tantoyuca, en espera de que sea ejecutada la orden de aprehensión que fue girada por un juez del estado de Nuevo León presuntamente por los delitos de homicidio a título de culpa y las agravantes que resulten por haber huido del lugar, así como por ser un elementos activo de la policía.

Se espera que en las próximas horas, Albino “N” sea trasladado a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para que se pueda continuar con la investigación y judicialización de este caso ocurrido en el mes de agosto.

Video: Detienen a Policía de Fuerza Civil en Veracruz por Muerte de un Ciclista en Monterrey

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

