Se Registra Doble Homicidio en Vivienda de García, Nuevo León

Dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de una casa ubicada en la colonia Nogales, en el municipio de García, durante la noche del domingo 4 de enero. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni las víctimas han sido identificadas de manera oficial.

El ataque ocurrió en el sector poniente del área metropolitana, sobre la calle Manzano, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con los reportes iniciales, hombres armados arribaron al sitio e ingresaron a un domicilio, donde dispararon contra dos personas que se encontraban en el interior del inmueble.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, así como cuerpos de emergencia, quienes al ingresar a la vivienda, observaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales. Tras el hallazgo, la zona fue acordonada para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de las autoridades investigadoras.

Video: Matan a 2 a Balazos en su Casa en García

Hombres armados escapan del lugar

Según versiones recabadas en el sitio, al menos dos sujetos armados habrían participado en la agresión. Luego de cometer el ataque, los responsables escaparon sin que se tenga información sobre su paradero o las características del vehículo utilizado para la huida.

Agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas la recolección de casquillos y otros indicios balísticos, así como el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni el posible móvil del doble homicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

