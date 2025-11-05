¿Dónde es el Tecate Pal Norte 2026? Revelan Fechas y Line Up Completo de Artistas
Ya fue revelado el Line Up oficial del Pa’l Norte 2026 donde destacan artistas como Guns N’ Roses, Tyler The Creator y The Killers
El festival Pa’l Norte 2026 vuelve más fuerte que nunca con una edición que promete hacer historia. La cita será los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, donde miles de asistentes vivirán tres días llenos de música, energía y diversidad sonora.
Como cada año, el festival regresa con un cartel que mezcla lo mejor del rock, pop, indie, rap y electrónica, reafirmando su posición como uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica. En esta ocasión, los headliners que encabezarán cada día son Tyler The Creator, Guns N’ Roses y The Killers, acompañados de una impresionante lista de artistas nacionales e internacionales.
Line up día por día del Pal Norte
El viernes 27 de marzo, el escenario principal recibirá a:
- Tyler The Creator
- Interpol
- Deftones
- Morat
- Jackson Wang
- Myke Towers
- The Blaze
- Royel Otis
- Molotov
- Siddhartha
- Maldita Vecindad
- 31 Minutos
- Channel Tres
- DLD
- Cuco
- Mau y Ricky
- Camilo Séptimo
- Neil Frances
- Charles Ans
- Balu Brigada
- YSY A
- Duncan Duh
- Lia Kali
- Guitarricadelafuente
- Louta
- Simpson Ahuevo
- Charly Jordan
- Pacífica
- RØZ
- La Santa Cecilia
- Andrés Obregón
- La Mosca
- Coco & Breezy
- Paloma Morphy
- Gran Sur
- Jordy Medina
- Rubio
- Niño Viejo
- Medinna
El sábado 28 de marzo se vivirá una jornada de nostalgia y potencia con:
- Guns N’ Roses
- Los Fabulosos Cadillacs
- Kygo
- Grupo Frontera
- Turnstile
- Simple Plan
- Cypress Hill
- Enjambre
- The Warning
- The Martinez Brothers
- Nothing But Thieves
- The Whitest Bot Alive
- Cuco
- Esteman & Daniela Spalla
- Lasso
- Ovy On The Drums
- El Bogueto
- Love Of Lesbian
- Paty Cantú
- Elena Rose
- Judeline
- Ahmed Spins
- Parisi
- Camilo Séptimo
- Allison
- Mariana Bo
- Lucky Ra
- Sickick
- Peces Raros
- Bag Raiders
- Kevis & Maykyy
- Nasa Histoires
- Miky Hurold
- Volován
- Lapegatina
- Big Sempa
- Andrea Ejer
- Kapanga
- Monica Caro
Para cerrar con broche de oro, el domingo 29 de marzo, el festival contará con:
- The Killers
- Zoé
- The Lumineers
- Halsey
- Djo
- Omar Courtz
- Purple Disco Machine
- Panteón Rococó
- Molotov
- Siddhartha
- Aitana
- Moenia
- Gryffin
- Rusowsky
- Los Claxons
- Love of Lesbians
- C-Kan
- Kikuo
- Daniela Spalla
- La Gusana Ciega
- Midnight Generation
- Elefante
- Lilly Palmer
- Yami Safdie
- El Haragán y Cía
- Mark Ramone
- Reyno
- 3BALLMTY
- Austin Millz
- Silvestre y la Naranja
- Karlo
- Kchiporros
- Mario Santander
- Nash
- Los Blenders
- Luisa Almaguer
- Jaze
- El Riqué
Con más de 150 artistas distribuidos en múltiples escenarios, Pa’l Norte reafirma su espíritu diverso y su lema “Siempre poderoso”. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster México y se espera otro lleno total, como en ediciones anteriores.
