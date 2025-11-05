¿Dónde es el Tecate Pal Norte 2026? Revelan Fechas y Line Up Completo de Artistas

El festival Pa’l Norte 2026 vuelve más fuerte que nunca con una edición que promete hacer historia. La cita será los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, donde miles de asistentes vivirán tres días llenos de música, energía y diversidad sonora.

Como cada año, el festival regresa con un cartel que mezcla lo mejor del rock, pop, indie, rap y electrónica, reafirmando su posición como uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica. En esta ocasión, los headliners que encabezarán cada día son Tyler The Creator, Guns N’ Roses y The Killers, acompañados de una impresionante lista de artistas nacionales e internacionales.

Line up día por día del Pal Norte

El viernes 27 de marzo, el escenario principal recibirá a:

Tyler The Creator

Interpol

Deftones

Morat

Jackson Wang

Myke Towers

The Blaze

Royel Otis

Molotov

Siddhartha

Maldita Vecindad

31 Minutos

Channel Tres

DLD

Cuco

Mau y Ricky

Camilo Séptimo

Neil Frances

Charles Ans

Balu Brigada

YSY A

Duncan Duh

Lia Kali

Guitarricadelafuente

Louta

Simpson Ahuevo

Charly Jordan

Pacífica

RØZ

La Santa Cecilia

Andrés Obregón

La Mosca

Coco & Breezy

Paloma Morphy

Gran Sur

Jordy Medina

Rubio

Niño Viejo

Medinna

El sábado 28 de marzo se vivirá una jornada de nostalgia y potencia con:

Guns N’ Roses

Los Fabulosos Cadillacs

Kygo

Grupo Frontera

Turnstile

Simple Plan

Cypress Hill

Enjambre

The Warning

The Martinez Brothers

Nothing But Thieves

The Whitest Bot Alive

Cuco

Esteman & Daniela Spalla

Lasso

Ovy On The Drums

El Bogueto

Love Of Lesbian

Paty Cantú

Elena Rose

Judeline

Ahmed Spins

Parisi

Camilo Séptimo

Allison

Mariana Bo

Lucky Ra

Sickick

Peces Raros

Bag Raiders

Kevis & Maykyy

Nasa Histoires

Miky Hurold

Volován

Lapegatina

Big Sempa

Andrea Ejer

Kapanga

Monica Caro

Para cerrar con broche de oro, el domingo 29 de marzo, el festival contará con:

The Killers

Zoé

The Lumineers

Halsey

Djo

Omar Courtz

Purple Disco Machine

Panteón Rococó

Molotov

Siddhartha

Aitana

Moenia

Gryffin

Rusowsky

Los Claxons

Love of Lesbians

C-Kan

Kikuo

Daniela Spalla

La Gusana Ciega

Midnight Generation

Elefante

Lilly Palmer

Yami Safdie

El Haragán y Cía

Mark Ramone

Reyno

3BALLMTY

Austin Millz

Silvestre y la Naranja

Karlo

Kchiporros

Mario Santander

Nash

Los Blenders

Luisa Almaguer

Jaze

El Riqué

Con más de 150 artistas distribuidos en múltiples escenarios, Pa’l Norte reafirma su espíritu diverso y su lema “Siempre poderoso”. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster México y se espera otro lleno total, como en ediciones anteriores.

