¿Dónde es el Tecate Pal Norte 2026? Revelan Fechas y Line Up Completo de Artistas

Ya fue revelado el Line Up oficial del Pa’l Norte 2026 donde destacan artistas como Guns N’ Roses, Tyler The Creator y The Killers

El line up esta encabezado por The Killers, Guns N’ Roses y Tyler, The Creator, y serán acompañados de más de 150 artistas

Revelan line up de palnorte 2026 en Monterrey, Nuevo León. Foto: Guns N’ Rose / Tyler The Creator / The Killers | Facebook

El festival  Pa’l Norte 2026 vuelve más fuerte que nunca con una edición que promete hacer historia. La cita será los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, donde miles de asistentes vivirán tres días llenos de música, energía y diversidad sonora.

Como cada año, el festival regresa con un cartel que mezcla lo mejor del rock, pop, indie, rap y electrónica, reafirmando su posición como uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica. En esta ocasión, los headliners que encabezarán cada día son Tyler The Creator, Guns N’ Roses y The Killers, acompañados de una impresionante lista de artistas nacionales e internacionales.

Line up día por día del Pal Norte 

El viernes 27 de marzo, el escenario principal recibirá a:

  • Tyler The Creator
  • Interpol
  • Deftones
  • Morat
  • Jackson Wang
  • Myke Towers
  • The Blaze
  • Royel Otis
  • Molotov
  • Siddhartha
  • Maldita Vecindad
  • 31 Minutos
  • Channel Tres
  • DLD
  • Cuco
  • Mau y Ricky
  • Camilo Séptimo
  • Neil Frances
  • Charles Ans
  • Balu Brigada
  • YSY A
  • Duncan Duh
  • Lia Kali
  • Guitarricadelafuente
  • Louta
  • Simpson Ahuevo
  • Charly Jordan
  • Pacífica
  • RØZ
  • La Santa Cecilia
  • Andrés Obregón
  • La Mosca
  • Coco & Breezy
  • Paloma Morphy
  • Gran Sur
  • Jordy Medina
  • Rubio
  • Niño Viejo
  • Medinna

El sábado 28 de marzo se vivirá una jornada de nostalgia y potencia con:

  • Guns N’ Roses
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Kygo
  • Grupo Frontera
  • Turnstile
  • Simple Plan
  • Cypress Hill
  • Enjambre
  • The Warning
  • The Martinez Brothers
  • Nothing But Thieves
  • The Whitest Bot Alive
  • Cuco
  • Esteman & Daniela Spalla
  • Lasso
  • Ovy On The Drums
  • El Bogueto
  • Love Of Lesbian
  • Paty Cantú
  • Elena Rose
  • Judeline
  • Ahmed Spins
  • Parisi
  • Camilo Séptimo
  • Allison
  • Mariana Bo
  • Lucky Ra
  • Sickick
  • Peces Raros
  • Bag Raiders
  • Kevis & Maykyy
  • Nasa Histoires
  • Miky Hurold
  • Volován
  • Lapegatina
  • Big Sempa
  • Andrea Ejer
  • Kapanga
  • Monica Caro

Para cerrar con broche de oro, el domingo 29 de marzo, el festival contará con:

  • The Killers
  • Zoé
  • The Lumineers
  • Halsey
  • Djo
  • Omar Courtz
  • Purple Disco Machine
  • Panteón Rococó
  • Molotov
  • Siddhartha
  • Aitana
  • Moenia
  • Gryffin
  • Rusowsky
  • Los Claxons
  • Love of Lesbians
  • C-Kan
  • Kikuo
  • Daniela Spalla
  • La Gusana Ciega
  • Midnight Generation
  • Elefante
  • Lilly Palmer
  • Yami Safdie
  • El Haragán y Cía
  • Mark Ramone
  • Reyno
  • 3BALLMTY
  • Austin Millz
  • Silvestre y la Naranja
  • Karlo
  • Kchiporros
  • Mario Santander
  • Nash
  • Los Blenders
  • Luisa Almaguer
  • Jaze
  • El Riqué

Con más de 150 artistas distribuidos en múltiples escenarios, Pa’l Norte reafirma su espíritu diverso y su lema “Siempre poderoso”. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster México y se espera otro lleno total, como en ediciones anteriores.

