Dos Accidentes en Menos de 24 Horas en Morones Prieto Dejan un Muerto y un Herido

La avenida Morones Prieto volvió a ser escenario de un aparatoso accidente vial la mañana de este día, luego de que un joven conductor se impactara contra un poste de alta tensión en el cruce con la calle Chiapas, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con el reporte de las autoridades y cuerpos de auxilio, el conductor viajaba a bordo de un vehículo color gris cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control de la unidad y se estrelló de manera violenta contra el poste metálico. El joven resultó gravemente herido y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras estabilizarlo lo trasladaron de emergencia a un hospital para su valoración médica.

Elementos de movilidad acudieron al sitio para coordinar las labores y solicitar el retiro del vehículo siniestrado, a fin de no entorpecer la circulación. Minutos más tarde, una grúa arribó al lugar para remover la unidad afectada.

Otro joven pierde la vida en el mismo lugar

Lo que más ha llamado la atención de las autoridades es que este accidente ocurre en el mismo punto donde apenas un día antes otro joven conductor perdió la vida, tras impactarse también contra el mismo poste. Con este hecho, suman dos accidentes en menos de 24 horas en el mismo cruce, lo que ha encendido la alerta sobre las condiciones de seguridad vial en la zona.

Aunque las investigaciones continúan, se ha reiterado que el exceso de velocidad podría ser un factor determinante en este tipo de siniestros. Autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones, especialmente durante esta temporada vacacional, con el objetivo de evitar más tragedias y no formar parte de las estadísticas de accidentes viales.

