Dos Choques en el Centro de Monterrey Dejan Tres Lesionados

Se registraron dos accidentes viales la mañana de este viernes 19 de septiembre en el centro de Monterrey, luego de que dos percances fueran registrados en distintas avenidas y dejaran como saldo tres personas lesionadas y daños materiales de consideración. El primero de los hechos ocurrió en la avenida Madero, a la altura de la calle Héroes de Nacozari, cuando una pareja que circulaba en su vehículo terminó estrellándose contra un poste y un puente peatonal.

De acuerdo con los primeros reportes, los afectados habrían recibido un cerrón por parte de otro automovilista, lo que ocasionó que perdieran el control del volante y se impactaran de frente contra le puente peatonal. El fuerte golpe dejó a los dos tripulantes con diversas lesiones, por lo que se requirió la presencia de cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar para brindar atención médica a la pareja. Aunque presentaban golpes de consideración. Agentes de Tránsito de Monterrey realizaron las maniobras necesarias para agilizar la circulación, pues la vialidad se vio afectada por varios minutos mientras se retiraba el vehículo accidentado.

Por otra parte en el mismo día, unas horas más, se registró otro accidente en el centro de Monterrey.

Choque deja un herido en Centro de Monterrey

Horas más tarde, otro choque se registró en centro de la ciudad de Monterrey. Esta vez, el cruce de Arteaga y Zuazua fue escenario de un percance tipo crucero entre dos camionetas, el cual dejó una persona lesionada y el cierre momentáneo de la vialidad. Según testigos, uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo, lo que ocasionó que ambas unidades colisionaran violentamente. El impacto provocó que una de las camionetas saliera proyectada hacia un poste, aumentando los daños materiales.

De inmediato arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención al lesionado, quien fue trasladado a un hospital cercano con golpes diversos, aunque su estado de salud fue reportado como estable. Al mismo tiempo, personal de Vialidad procedió a acordonar el área para realizar los peritajes correspondientes y restablecer el flujo vehicular.

