Detienen a Dos Jóvenes Tras Enfrentamiento con Fuerza Civil en Monterrey

Autoridades de Fuerza Civil informaron la detención de dos personas, un joven de 22 años y un adolescente de 15, presuntamente involucrados en el enfrentamiento ocurrido la mañana de este jueves en la zona norte de Monterrey, que dejó como saldo un elemento policiaco lesionado.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron en calles de la colonia Lomas del Topo Chico, en las inmediaciones de la colonia CROC, donde los agentes realizaban un recorrido de vigilancia. Durante el operativo, observaron a un hombre armado que salió de entre los arbustos en un terreno baldío y abrió fuego contra los uniformados.

Uno de los detenidos tras enfrentamiento en Monterrey es menor de edad

Tras una persecución, los policías lograron detener a los sospechosos en el cruce de Segunda Privada y Federico Guerrero. Los detenidos fueron identificados como Jorge “N”, de 22 años, y un menor de edad de 15 años.

En el lugar se les aseguraron dos armas largas abastecidas con 23 cartuchos, así como 45 envoltorios con presunta marihuana y 55 dosis de cristal, además de otros objetos puestos a disposición del Ministerio Público.

El operativo de búsqueda y aseguramiento se prolongó por varias horas en colonias cercanas, tras los ataques que generaron alarma entre vecinos y estudiantes, quienes se vieron obligados a resguardarse dentro de sus escuelas.

Las autoridades destacaron la rápida reacción de los elementos y confirmaron que se abrió una carpeta de investigación para determinar la participación de ambos detenidos en los ataques a Fuerza Civil.

