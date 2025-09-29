Dos Menores Muertos y Seis Lesionados Deja Choque en la Carretera 57 en Galeana, Nuevo León

Un accidente en el municipio de Galeana, Nuevo León dejó como saldo dos menores de edad fallecidos y seis personas lesionadas. El hecho ocurrió la noche del domingo 28 de septiembre sobre la Carretera 57, a la altura del kilómetro 186, en el tramo que conecta Matehuala con Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, el choque involucró a dos vehículos, en los que viajaban varias personas.

Video: Mueren Dos Menores en Choque Hay 6 Lesionados en Carretera 57 en Galeana

Tras el impacto, se confirmó la muerte de dos menores y diversas lesiones entre los ocupantes. La magnitud del accidente generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia para atender a los afectados. Personal de Protección Civil de Galeana, así como del CRUM y Guardia Nacional, acudieron al lugar de los hechos para brindar atención a los lesionados y verificar el estado de los fallecidos. Las autoridades confirmaron que los menores tenían 8 y 16 años.

Seis heridos fueron trasladados a hospitales cercanos tras choque en Galeana

Además de los dos menores que perdieron la vida, seis personas resultaron heridas durante el choque. Algunos de los lesionados presentaban golpes y contusiones de consideración, por lo que fue necesario trasladarlos a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Dos de ellos fueron enviados al Hospital General de Saltillo, donde se informó que la atención se complicó por la gravedad de sus heridas y la saturación del personal de salud. Agentes de tránsito y seguridad resguardaron la zona y realizaron los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. Aunque aún se investigan los detalles, los primeros indicios señalan que pudo tratarse de un choque frontal o de un impacto provocado por la pérdida de control de alguno de los vehículos.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

