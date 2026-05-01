Dos Militares Resultan Lesionados Tras Derrapar Unidad en Paseo de los Leones, en Monterrey

Dos elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados luego de que la unidad en la que se desplazaban derrapara sobre la avenida Paseo de los Leones, en el sector Cumbres de Monterrey.

El accidente movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey, personal del CRUM y paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al sitio para brindar atención médica a los uniformados lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad militar circulaba por una zona donde el pavimento se encontraba sumamente resbaladizo, presuntamente a causa de la humedad y llovizna registrada durante la mañana, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control.

Video: Deja 2 Militares Lesionados Choque en Monterrey

Durante el percance, uno de los militares salió proyectado de la unidad, por lo que fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital para una valoración médica más completa. Autoridades informaron que las lesiones de ambos elementos no ponen en riesgo su vida.

Cae equipo táctico a la calle

Tras el accidente, parte del equipo táctico, armamento y pertenencias oficiales que transportaban los militares salió expulsado de la unidad y quedó esparcido sobre la carpeta asfáltica.

Los propios elementos castrenses realizaron labores para recuperar el equipo táctico y armas de fuego que se desprendieron durante el derrape, mientras la zona permanecía resguardada.

La unidad militar presentó además daños considerables en los neumáticos y carrocería, derivado del accidente.

Las autoridades exhortaron a extremar precauciones al conducir por avenidas con pavimento mojado, especialmente en zonas de alta velocidad como Paseo de los Leones, donde las condiciones resbaladizas incrementan el riesgo de accidentes.