Dos Atropellos Dejan un Muerto en Cadereyta y Otro en la Zona sur de Monterrey

La noche del jueves y madrugada del viernes se registraron dos hechos viales en la zona metropolitana que dejaron como saldo dos personas fallecidas tras ser arrolladas en distintos puntos del área metropolitana.

El primero de los incidentes ocurrió en el Ejido Soledad Herrera, en Cadereyta Jiménez, donde un hombre identificado como José Luis Núñez Dávila, de aproximadamente 50 años de edad, fue embestido por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga.

Elementos de Protección Civil de Cadereyta acudieron al sitio y trasladaron a la víctima al Hospital de PEMEX, donde minutos más tarde se declaró su fallecimiento. La Policía Municipal inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del conductor responsable, quien escapó tras el accidente.

El segundo caso se registró en la Carretera Nacional, a la altura de Villa Moretta, en la zona de El Barro, al sur de Monterrey. Ahí, un hombre en aparente estado de ebriedad intentó cruzar los carriles centrales cuando fue embestido por una camioneta.

El conductor de la unidad involucrada sí detuvo su marcha tras lo sucedido y permaneció en el lugar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Protección Civil de Monterrey y de paramédicos de la Cruz Roja, la víctima perdió la vida en el sitio.

El hecho obligó al cierre parcial de la vialidad en dos carriles, lo que ocasionó tráfico en la zona durante varias horas.

Con estos accidentes, suman dos las muertes por atropello en menos de 24 horas en el área metropolitana, lo que refuerza el llamado de las autoridades a peatones y automovilistas para extremar precauciones y evitar más tragedias.

