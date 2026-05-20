Joven de 20 años es Asesinado Mientras Viajaba en Taxi de García, Nuevo León

Un hombre fue ejecutado durante la madrugada del miércoles 20 de mayo mientras viajaba presuntamente como pasajero de un taxi en el municipio de García. Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Calcio y Valenciana, en la colonia Valle de Lincoln, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, una llamada de emergencia ingresó al sistema 911 alrededor de la 1:00 de la mañana, alertando sobre una agresión armada en el sector. Tras el reporte, elementos de Protección Civil de García acudieron al lugar para brindar apoyo y confirmar la situación.

Video: Ejecutan a Pasajero de Taxi en Col Valle de Lincoln en García

Al arribar al sitio, las autoridades localizaron a la víctima a bordo de un vehículo en color blanco, utilizado presuntamente como taxi. El hombre ya no presentaba signos vitales al momento de la revisión por parte de los cuerpos de auxilio. La víctima vestía una playera en colores rojo con blanco y un short negro. De manera extraoficial fue identificado como Juan Noé, de aproximadamente 20 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad ni se han dado a conocer más detalles sobre el móvil del ataque.

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de servicios periciales realizaron las primeras indagatorias en la zona del crimen. Durante la inspección, los agentes ministeriales localizaron un casquillo percutido y cinco cartuchos hábiles alrededor del automóvil de alquiler. La zona fue acordonada por las autoridades mientras peritos recababan evidencias que permitan integrar la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, se realizaron entrevistas con vecinos y posibles testigos para tratar de obtener información sobre los responsables de la agresión.

Continúan las investigaciones

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con este hecho violento. Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas en las que se registró el ataque armado en la colonia Valle de Lincoln.

El caso se suma a otros hechos de violencia registrados recientemente en el municipio de García, donde corporaciones de seguridad mantienen operativos en distintos sectores para reforzar la vigilancia y tratar de ubicar a los responsables de delitos de alto impacto.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR