Emociona a Alumnos Regreso a Clases en la UANL

Emocionados… así es como están los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Nuevo León que, con mucha ilusión, este lunes comenzaron una de las etapas más importantes en su vida profesional.

Son más de 200 mil estudiantes los que ingresaron a las Facultades de Comunicación, Arquitectura, Ingeniería, Derecho, Contaduría y otras opciones que se adaptan a sus sueños y metas en la vida.

El salir de la preparatoria y prepararse a esta nueva realidad profesional ha sido un reto.

Fue un proceso pues diferente no, porque estábamos acostumbrados a la prepa y ahí es otro mundo, por así decirlo, entonces nos dieron como un review de todo lo que vimos en la Prepa de Química, Física y Algebra, y ya entender a los maestros y el método

Ángela Regina, Estudiante de primer ingreso

Pero también hay contrastes y disgustos, pues algunos se encontraron con algunas complicaciones como el cambio de unidad.

Un poco a disgusto porque me mandaron a la Facultad en Loma Larga y me queda muy lejos de mi casa y ya me había acostumbrado a ciudad universitaria