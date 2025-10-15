Encuentran Drogas y Armas en Camioneta de Lujo Abandonada en García, Nuevo León

Durante las últimas horas de este miércoles 15 de octubre se registró el hallazgo de una camioneta de lujo abandonada en una vivienda de la colonia Paraje San José, en el municipio de García, Nuevo León, lo que provocó un importante despliegue de autoridades ministeriales y de la Policía municipal de García

El operativo se llevó a cabo en una zona privada cercana al Libramiento Noroeste, específicamente en el cruce de las calles Beta y Cardenal, en el sector poniente del área metropolitana.

Video: Hallan Armas y Droga en Camioneta de Lujo Abandonada en García, Nuevo León

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades tras observar objetos sospechosos al interior del vehículo, el cual se encontraba con las puertas y la cajuela abiertas. Al llegar, los elementos de seguridad confirmaron que se trataba de una camioneta de alta gama color negra, con placas de circulación RV300C, valuada en aproximadamente un millón y medio de pesos.

En el interior localizaron drogas y armas de fuego, entre ellas al menos un arma larga. Hasta el momento, no se ha especificado la cantidad exacta de droga incautada.

De acuerdo con las autoridades, no hubo detonaciones ni personas detenidas durante el despliegue, que se realizó sin incidentes mayores. El vehículo fue asegurado para las investigaciones correspondientes y trasladado por peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El hallazgo ocurre tras una semana de cateos y operativos en García

Este hallazgo ocurre en un contexto de constantes operativos de seguridad en el municipio de García, donde la semana pasada se registraron varios cateos relacionados con narcomenudeo. En esos hechos, se reportaron al menos cinco detenciones y el aseguramiento de droga, además del cierre de cinco puntos de venta conocidos como narcotienditas.

Asimismo, en esa misma jornada se registró un homicidio en el Libramiento Noroeste, lo que ha mantenido la atención de las autoridades en la zona poniente del municipio. Por ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León continúa las investigaciones para determinar a quién pertenece la camioneta y si está vinculada con alguna célula delictiva. El área permanecerá bajo vigilancia mientras se amplía la indagatoria.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

