Encuentran Restos Humanos Durante Limpieza de Alcantarillas Tras Lluvias en Monterrey

El hallazgo de restos humanos provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades policiacas la noche del jueves 7 de mayo en los límites de Monterrey y San Nicolás de los Garza.

Los hechos se registraron sobre la avenida Fidel Velázquez y Copán, en la Colonia Hogares Ferrocarrileros, donde rescatistas realizaban trabajos de limpieza y desfogue de alcantarillas obstruidas por basura tras las recientes lluvias registradas en el área metropolitana.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de auxilio trabajaban retirando desechos acumulados en una zona de drenaje cuando detectaron, entre un matorral y el interior de una alcantarilla, lo que parecía ser un brazo humano mutilado.

Video: Hallan Restos Humanos Durante Lluvias en Avenida de Monterrey

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Tras confirmar el hallazgo, los rescatistas acordonaron el área y solicitaron el apoyo de elementos policiacos y agentes ministeriales para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Minutos después arribaron policías municipales y personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes comenzaron con las indagatorias para determinar a quién pertenece el resto humano y cómo terminó en el sitio.

Hallan cabeza humana en colonia de Monterrey

Una cabeza humana fue localizada afuera de una vivienda en la Colonia Central de Monterrey, provocando la movilización de elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales durante la noche del jueves.

El hallazgo ocurrió tras las intensas lluvias, cuando bajó el nivel del agua sobre la calle Río San Juan, cerca del cruce con Xilofactos. Autoridades investigan si este hecho está relacionado con el brazo mutilado encontrado previamente en la avenida Fidel Velázquez.